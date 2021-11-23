الخزينة ستنتعش.. الخضر يفوزون بجائزة عالمية مبهرة  

تمكّن اليوم الثلاثاء المنتخب الوطني من حصد “جائزة الفريق العربي” في الدورة الحادية عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وحسب جريدة البيان، سيفوز المنتخب الوطني بالجائزة بعد التتويج بـ “كان” 2019 بمصر.

كما، دخل الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه الذين شاركو في “الكان” المسابقة التي استمرت إلى غاية 15 ديسبمر 2021. من خلال البوابة الذكية للجائزة mbr awards.

وقدم المسؤولون عن الفاف ووزارة الشباب والرياضة ملف الترشح مع تحميل المستندات والوثائق المطلوبة، في حين سيتم تكريم “الكوتش” بلماضي رفقة رئيس الفاف شرف الدين عمارة والوزير عبد الرزاق سبقاق بالجائزة خلال شهر جانفي 2022.

كما ستحث الجائزة كل الرياضيين والمنتخبات على التمثيل المشرف لدولهم وللرياضة العربية والتألق في المنافسات لتحقيق إنجازات مشرفة أخرى.

وتبلغ الجوائز المالية عامة 7.5 مليون دولار موزّعة على مختلف الفائزين من جميع الفئات.