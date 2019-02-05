الخسارة ممنوعة على بلوزداد والرائد في مهمة صعبة في بجاية

يكتمل أمسية اليوم الثلاثاء برنامج الجولة الـ20 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، بلقاءات نارية بين أندية تتصارع من أجل اللقب وأندية أخرى تحارب من أجل البقاء في حضيرة الكبار.

وستكون قمة الجولة الـ20 بملعب 20 أوت ببلوزداد، بين أبناء لعقيبة، ووفاق سطيف في مباراة تحمل أهداف متباينة بين الفريقين، حيث يسعى النسر الأسود للعودة بكامل الزاد إلى العاصمة ومن ثم الإقتراب من البوديوم، فيما يبحث شباب بلوزداد على بعث أمله في البقاء بالرغم من صعوبة المهمة بما أن الفريق يحتل ذيل الترتيب برصيد 13 نقطة فقط.

وسيكون متصدر البطولة إتحاد العاصمة أمام تنقل صعب إلى مدينة يما غوراية لمواجهة مولودية بجاية بملعب الوحدة المغاربية بداية من الساعة الخامسة مساءا، ويسعى رفقاء الحارس إسماعيل منصوري للإستثمار في تعثر الملاحق المباشر شبيبة القبائل في مباراته يوم أمام أمام فريق بارادو، وتوسيع الفارق إلى 7 نقاط في حال تمكن أشبال المدرب الفرنسي تيري فروجي في تحقيق الفوز أمام فريق “الموب” الذي يبحث هو الآخر عن الخروج من منطقة الخطر، بما أنه يحتل المرتبة 13 برصيد 19 نقطة فقط.

وسيكون ملعب 5 جويلية الأولمبي مسرحا لمواجهة ستكون تاريخية بالنسبة لأنصار العميد الذين قرروا مغادرة مدرجات الملعب في الدقيقة الـ21 من عمر المباراة تعبيرا عن تذمرهم من إدارة الفريق وحتى اللاعبين الذين كانوا قد تعثروا في مواجهة الذهاب من البطولة العربية للأندية الأبطال أمام المريخ السوداني.

الجولة الـ20 من الرابطة المحترفة الأولى

مولودية بجاية – إتحاد العاصمة 17:00

مولودية الجزائر – أولمبي المدية 18:00

أهلي برج بوعريريج – دفاع تاجنانت 17:00

شباب بلوزداد – وفاق سطيف 15:00