الخسوف الكلي للقمر هذا الأحد…هكذا يمكن مشاهدته

تعرف الجزائر وعدد من دول العالم هذا الأحد خسوف كلي للقمر، وسيكون مرئيًا بشكل جزئي أو كلي من عدة مناطق عبر العالم.

وفي الجزائر، لن يُشاهد هذا الحدث إلا ابتداءً من النصف الثاني لمرحلة الخسوف الكلي، إذ سيشرق القمر وهو في حالة خسوف تام.

خلال هذه المرحلة سيدخل القمر كليًا في ظل الأرض، ويكتسي لونًا أحمر قرمديًا. ويعود هذا التلوّن إلى ظاهرة انكسار وتشتت أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض.

كما يمكن متابعة هذا المشهد وذلك من مختلف مناطق الوطن شريطة صفاء السماء.

يجدر التنويه إلى أنّ الشمس ستغرب في تمام الساعة 19:07 بالتوقيت الجزائري.وفي اللحظة نفسها سيظهر القمر عند الأفق الشرقي وهو في حالة خسوف كلي. وسيبلغ الخسوف ذروته عند الساعة 19:11:49.

أما بداية خروج القمر من ظل الأرض فستكون على الساعة19:52:53، وذلك بينما يكون القمر منخفضًا نسبيًا بارتفاع يقارب 9 درجات فوق الأفق الشرقي.

وستبدأ مرحلة الخروج من شبه ظل الأرض على الساعة 20:56:32 لتنتهي تمامًا عند الساعة 21:55:06. وبذلك ينتهي الخسوف.

المشاهدة بالعين المجردة

و سيكون الخسوف مرئيًا منها. ولا تتطلّب متابعة خسوف القمر أي تجهيزات خاصة، إذ يمكن مشاهدته بالعين المجرّدة دون أي خطر. غير أنّ استعمال الأجهزة البصرية الصغيرة تتيح رصد أوضح لتفاصيل قرص القمر و تباينات إضاءته ولونه.

كما يُنصح بمتابعة الخسوف من موقع مفتوح يوفّر رؤية واضحة نحو الأفق الشرقي مباشرة بعد غروب الشمس. وذلك لزيادة فرص مشاهدة المراحل الأخيرة من الظاهرة.