الخضرة شاعلة فيها النار..والجاج لمن استطاع إليه سبيلا

لا تزال تعرف أسعار الخضر والفواكه وحتى اللحوم الحمراء والبيضاء ارتفاع جنوني، أين أصبح المواطن لا يعرف أين يتجه.

كاميرا النهار، نزلت إلى سوق باش جراح أين انتفض المواطنين على الأسعار التي تعرف ارتفاعا غير مسبوق.

بالمقابل تراوحت أسعار الخضر ما بين 100 دج إلى 180دج، والبطاطا أخذت الحديث كله بسعر 110 دج.

أما بخصوص الدجاج فالسعر يتجاوز 500دج للكيلوغرام الواحد، وهو ما أرق المواطن أين أصبح لا يعرف ماذا يقتني مع هذا الغلاء الفاحش.

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