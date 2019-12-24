“الخضر” أفضل منتخب إفريقي خلال سنة 2019

احتل المنتخب الوطني الجزائري المركز الأول في الترتيب السنوي الذي تُعده مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية لأفضل منتخب في القارة الإفريقية.

وجاء احتلال الخضر للمركز الأول لأفضل منتخب افريقي سنة 2019 بفضل تتويجهم بمنافسة كأس أمم إفريقيا التي جرت بمصر الصيف الماضي.

وتفوقت كتيبة “بلماضي” على منتخب السنغال الذي حل ثانيا، نيجيريا في المركز الثالث، تونس في المركز الرابع ومنتخب مدغشقر في المركز الخامس.

وتُعتبر هذه المرة الثالثة في التاريخ الذي تحتل فيها الجزائر المركز الأول في ترتيب “فرانس فوتبول” الذي انطلق سنة 1992.

وسبق للخضر التواجد في المركز الأول سنتي 2009 و 2014 عقب تأهلهم لمونديالي جنوب إفريقيا والبرازيل.