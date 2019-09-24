الخضر أمام فرصة التتويج بلقب جديد الشهر القادم

قام الإتحاد القطري لكرة القدم بدعوة المنتخب الوطني الجزائري للمشاركة في بطولة كأس الخليج ال24 المقررة بقطر بداية من ال27 أكتوبر المقبل.

وكشف موقع كووورة العربي أن رئيس الفاف خير الدين زطشي، لا يرفض فكرة المشاركة في البطولة لكن القرار النهائي سيتم اتخاذه بعد دراسة الدعوة مع الناخب الوطني جمال بلماضي.

وحسب ذات المصدر فإن الفاف تفكر في تلبية الدعوة والمشاركة بالمنتخب المحلي في ظل استحالة مشاركة نجوم الخضر المحترفة في الدوريات الكبرى.

يذكر أن الاتحاد القطري قرر توجيه الدعوة لـ3 منتخبات لرفع عدد المشاركين إلى 8، في ظل تأكد مشاركة منتخبات الكويت، العراق، عمان، اليمن، وقطر.