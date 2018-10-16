الخضر أمام 90 دقيقة للتأهل رسميا إلى كان الكاميرون

يواجه المنتخب الوطني الجزائري عصر اليوم نظيره البنيني في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وسيكون أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي أمام 90 دقيقة من أجل حسم التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة المزمع إجرائها بالكاميرون.

ويتواجد المنتخب الجزائري في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب البنين.

أحدث الناخب الوطني جمال بلماضي 4 تغييرات على التشكيلة الأساسية مقارنة بالمباراة الأخيرة التي لعبها الخضر أمام منتخب البنين بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وحافظ بلماضي على الخطة المعتادة 4-3-3 ، حيث قام بتنحية كل من تايدر، بونجاح، رياض محرز، بن زية ويوسف عطال خلال مواجهة اليوم.