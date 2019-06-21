“الخضر” الأكثر تمثيلا بلاعبين من مواليد فرنسا خلال “الكان” !!

سيكون المنتخب الوطني الجزائري الأكثر تمثيلا بلاعبين من مواليد فرنسا خلال منافسة كأس أمم إفريقيا 2019.

حيث تحمل قائمة الخضر المكونة من 23 لاعبا 14 لاعبا من مواليد فرنسا في حين جاء المنتخب المغربي في المركز الثاني ب10 لاعبين رفقة المنتخب السينغالي.

وجاء المنتخب الوطني في صدارة المنتخبات المشاركة في الكان التي يُمثلها لاعبون من خريجي المدرسة الفرنسية ب14 لاعبا من أصل 23 لاعب.

هذا وإحتل الخضر المراكز الآخيرة في ترتيب المنتخبات التي يُمثلها لاعبون خريجي المدرسة الوطنية ب9 لاعبين فقط.

Nombre de joueurs formés en France 🇫🇷 : ▪️🇩🇿 14 joueurs sur 23

▪️🇲🇬 12

▪️🇨🇲 10

▪️🇸🇳 10

▪️🇬🇳 10

▪️🇲🇦 10

▪️🇧🇯 9

▪️🇲🇷 8

▪️🇲🇱 7

▪️🇨🇮 7

▪️🇹🇳 6

▪️🇨🇩 6

▪️🇬🇭 2

▪️🇬🇼 2

▪️🇿🇦 1#CAN2019 pic.twitter.com/ZIUMSTzChf — Les Remplaçants (@Les_Remplacants) June 21, 2019