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“الخضر” الأكثر تمثيلا بلاعبين من مواليد فرنسا خلال “الكان” !!

الرياضة
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“الخضر” الأكثر تمثيلا بلاعبين من مواليد فرنسا خلال “الكان” !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

سيكون المنتخب الوطني الجزائري الأكثر تمثيلا بلاعبين من مواليد فرنسا خلال منافسة كأس أمم إفريقيا 2019.

حيث تحمل قائمة الخضر المكونة من 23 لاعبا 14 لاعبا من مواليد فرنسا في حين جاء المنتخب المغربي في المركز الثاني ب10 لاعبين رفقة المنتخب السينغالي.

وجاء المنتخب الوطني في صدارة المنتخبات المشاركة في الكان التي يُمثلها لاعبون من خريجي المدرسة الفرنسية ب14 لاعبا من أصل 23 لاعب.

هذا وإحتل الخضر المراكز الآخيرة في ترتيب المنتخبات التي يُمثلها لاعبون خريجي المدرسة الوطنية ب9 لاعبين فقط.


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