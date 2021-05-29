الخضر الفاف والجزائريون يدعمون محرز قبل القمة

تلقى رياض محرز دعما من الفاف وزملائه في تشكيلة الخضر والجماهير الجزائرية، ساعات قبل نهائي رابطة الأبطال الأوروبية، بين مانشستر سيتي وتشيلسي. ووجه الإتحاد الجزائري لكرة القدم كلمات الدعم لصاحب القدم اليُسرى السحرية إستعدادا لقمة “ستاديو دراغاو”.

وأكدت الفاف بأنها ورفقة تشكيلة جمال بلماضي، ينضمون للجماهير العريضة في مُساندتهم لقائد أبطال إفريقيا، آملة بأن يتمكن من رفع الكأس ذات الأذنين، بداية من سهرة اليوم السبت.

ويُرتقب أن يُشارك أفضل لاعب في البريميرليغ لسنة 2016، أساسيا أمام “البلوز”، وهو الذي يتواجد في قمة مستواه خلال الآونة الأخيرة.