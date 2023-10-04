الخضر..الفواكه واللحوم: هذه أسعار وزارة الفلاحة

أصدرت، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، نشرية يومية لأسعار المواد الفلاحية الموجهة للمهنيين والمستهلكين. وتشمل هذه النشرية أسعار 18 منتجا فلاحيا في السوق، بما في ذلك المواد الواسعة الاستهلاك. على غرار الخضر، اللحوم البيضاء والحمراء، الحليب، البيض.

كما مست نشرية وزارة الفلاحة، أهم الولايات والمدن على المستوى الوطني. مرفوقة بمقارنة تحليلية للأسعار على مستوى البلدان والمدن التي تعرف تواجدا للجالية الجزائرية بالمهجر.

أسعار المواد

وعن أسعار التجزئة، للمنتجات واسعة الاستهلاك، فجاء في بيان القطاع ذاته، أن البطاطس “بطاطا” وصل سعرها إلى 71 دينار كأعلى مستوى، و58 كأدنى مستوى. الطماطم 118 دينار كأدنى مستوى و148 كأعلى مستوى، البصل 35 كأدنى مستوى، لحم بقري بين 1806 و1994. الدجاج بين 535 و560 دينار، البيض 21 و23 دينار، ثوم 315 و414 دينار. حليب البقر الطازج 86 و96 دينار. الجزر 81 و98 دينار، لفت 103 و122 دينار، فلفل حلو 102 و128 دينار، فلف حار 121 و 150 دينار. قرعة 106 و133 دينار، لوبيا خضراء 210 دينار و247 دينار، سلاطة، 115 و135 دينار.

أما الفواكه الموسمية، فذكرت وزارة الفلاحة، أن التفاح بلغ سعره 312 دينار كأدنى مستوى و 486 دينار في أعلى مستوى، تمر دقلة نور 452 و633 دينار، إجاص 263 و388 دينار.

كما أشار بيان وزارة الفلاحة، إلى أنه سيتم بث هذه النشرية كل يوم الخميس على قنوات التلفزيون الوطنية.