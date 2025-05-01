الخضر المحليون يصلون إلى بانجول لمواجهة غامبيا في تصفيات “الشان”

حل المنتخب الوطني الجزائري للمحليين، مساء الخميس، إلى العاصمة الغامبية بانجول، بعد رحلة جوية دامت حوالي أربع ساعات ونصف.

في إطار مواجهة ذهاب الدور الثاني من تصفيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين (شان 2024).

وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت بعثة المنتخب بمطار “يوندوم الدولي” عند الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت الجزائر).

وقد حظي اللاعبون باستقبال حار من طرف السكرتير الأول بسفارة الجزائر في السنغال، بشير مختاري. الذي سهّل بدوره إجراءات الدخول إلى الأراضي الغامبية.

عقب ذلك، توجّه زملاء زكرياء دراوي، مباشرة نحو مقر الإقامة لأخذ قسط من الراحة واستعادة الانتعاش بعد عناء السفر. تحضيرًا للمواجهة المنتظرة.

ويُذكر أن المنتخب الوطني المحلي، سيواجه نظيره الغامبي يوم السبت 3 ماي. على ملعب “الاستقلال” بمدينة باكاو، في ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للمحليين “شان 2024”.