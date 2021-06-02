الخضر بالبدلة البيضاء في مواجهة موريتانيا

سيدخل المنتخب الجزائري مباراته الودية التحضيرية، أمام موريتانيا المقررة يوم غد الخميس، بالبدلة البيضاء.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، أنه تقرر خلال الإجتماع التقني الخاص بهذه المباراة، دخول المنتخب الوطني بالبدلة البيضاء، فيما سيخوض منتخب موريتانيا هذه المواجهة ببدلة خضراء.

وسيصل المنتخبان إلى ملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة الذي سيحتضن هذا اللقاء، على الساعة السابعة والربع مساء.

يذكر أن هذه المواجهة، سيتم إدارتها من طرف ثلاثي تحكيم مصري، بقيادة ابراهيم نور الدين، بمساعدة مواطنيه سمير جمال، وهاني عبد الفتاح، بالإضافة للحكم الرابع أحمد الغندور.