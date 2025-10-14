“الخضر” بالبدلة الخضراء في مواجهة أوغندا

يختتم المنتخب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، باستقباله على أرضية “حسين آيت احمد” بتيزي وزو، نظيره الأوغندي، بداية من الساعة 17:00.

وحسب بيان “الفاف” فإن أشبال فلاديمير بيتكوفيتش. الذين تأهلوا مسبقا إلى المحفل العالمي، سيخوضون لقاء اليوم بالبدلة “الخضراء” (قميص، تبان وجوارب) بينما سيلعب المنتخب الأوغندي ببدلة بيضاء.

وأنهى “الخضر” مساء أمس الاثنين، تحضيراتهم لمواجهة أوغندا، بحصة تدريبية جرت على أرضية الملعب الرئيسي للمباراة، بمشاركة جميع اللاعبين.

وتركزت آخر حصة تدريبية على الجوانب التكتيكية. حيث أولى الطاقم الفني بقيادة بيتكوفيتش، اهتماما خاصا بالانسجام الجماعي وتعزيز الترابط بين الخطوط، قصد ضبط آخر التفاصيل قبل اللقاء.

وأجمع رفقاء أنيس حاج موسى، على أهمية مباراة اليوم أمام الضيف الأوغندي. وعلى الرغم من أن نقاطها لا تسمن ولا تغني من جوع، إلا أن الجميع يريد إنهاء التصفيات بقوة. وتأكيد استعداد “الخضر” لكأس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بعد شهرين من الآن.