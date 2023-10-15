الخضر بالقميص “الأخضر” في مواجهة مصر

سيدخل المنتخب الوطني، مباراته الودية، المرتقبة غدا الاثنين، أمام نظيره المصري، بملعب “هزاع بن زايد” بالإمارات، بالقميص الأخضر.

وأسفر الاجتماع التقني الذي جرى اليوم الأحد، عن ارتداء رفقاء رياض محرز. طاقم أخضر، بينما سيرتدي منتخب مصر، قميصا أحمرا وتبانا أبيضا.

للإشارة فإن ودية الخضر والفراعنة، ستنطلق غدا الاثنين بداية من الساعة 17:00، بتوقيت الجزائر، في إطار استعدادات المنتخبين لتصفيات مونديال 2026 ونهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 على حد سواء.