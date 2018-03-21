الخضر باللباس الأبيض ضد تنزانيا

تقرر رسميا إرتداء المنتخب الوطني الجزائري للقميص الأبيض في لقاء الغد الودي ضد المنتخب التنزاني المُقرر بملعب 05 جويلية الأولمبي.

وجاء هذا القرار بعد الإجتماع التقني الذي يسبق المواجهة الودية وجرى اليوم الأربعاء بمقر الإتحاد الجزائري لكرة القدم بدالي براهيم.

وتقرر أيضا خلال هذا الإجتماع إرتداء زملاء النجم رياض محرز لتُبان أبيض وجوارب بنفس اللون.

هذا فيما سيرتدي المُنتخب التنزاني الضيف اللباس الأزرق الخاص به.

ويُذكر أن اللقاء الذي سيُديره ثلاثي تحكيم من مصر الشقيقة سينطلق بداية من الساعة 18:00.