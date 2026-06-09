“الخضر” بتعداد مكتمل في أول حصة تدريبية بـ”كانساس”

خاض لاعبو المنتخب الوطني، مساء أمس الاثنين، أول حصة تدريبية لهم بمدينة “كانساس” الأمريكية، تحسبا للمواجهة الودية المرتقبة أمام بوليفيا، قبل خوض غمار مونديال 2026.

ويلتقي رفقاء رياض محرز، الذين حلوا ليلة الأحد إلى الاثنين. بمدينة كانساس، غدا الأربعاء، بداية من الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، بمنتخب بوليفيا. في ودية حاسمة لضبط معالم التشكيلة الأساسية، قبل المنافسة الرسمية.

وانطلقت تدريبات “الخضر” عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت الجزائر)، وذلك، على أحد ملاعب منتزه “روك شالك بارك” التابع لجامعة كانساس.

وحسبما أعلنته “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، فقد شهدت أول حصة للمنتخب في أمريكا. مشاركة جميع اللاعبين، الأمر الذي استغله الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، من أجل التركيز على الجوانب التقنية والتكتيكية.

وجرت تدريبات “الخضر” في أجواء اتسمت بالجدية والهدوء. حيث أبان اللاعبون تركيزا كبيرا وإصرارا واضحا، ما يعكس رغبتهم في مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.