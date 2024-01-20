الخضر بدون فوز في الـ”كان” لـ 1645 يوما

اكتفى المنتخب الوطني، بتعادل جديد في نهائيات كأس أمم إفريقيا الجارية وقائعها بكوت ديفوار، ليصل بذلك، لـ 1645 يوما من دون انتصار في الـ”كان”.

ويعود آخر فوز للمحاربين في المنافسة القارية، إلى تاريخ الـ 19 جويلية 2019، حينما حسموا نهائي “كان” مصر، بهدف بونجاح أمام السنغال.

وبعدها لعب الخضر 5 لقاءات في كأس أمم إفريقيا، تعادلوا في 3 وانهزموا في لقاءين. من دون تحقيق أي انتصار.

وكانت البداية بتعادل في نسخة الكاميرون أمام سيراليون. وهزيمتين أمام غينيا الاستوائية وكوت ديفوار، ليغادر الخضر في تلك الدورة من الدور الأول.

وتواصلت لعنة النتائج السلبية لرفقاء رياض محرز، في دورة كوت ديفوار. بعدما تعادلوا أمام أنغولا في الجولة الأولى واليوم أمام بوركينافاسو.