“الخضر” بشعار… نربحو كوت ديفوار ونكملو المشوار

يخوض المنتخب الجزائري، اليوم الخميس، مباراة ربع نهائي أمم إفريقيا 2019، بمواجهة صعبة أمام منتخب كوت ديفوار.

ويطمح أشبال الناخب الجزائري جمال بلماضي، لمواصلة مشوارهم بنجاح في هذه “الكان”، من خلال الإطاحة بكوت ديفوار، واقتطاع تأشيرة الدور النصف نهائي.

وسيدخل رفقاء القائد رياض محرز، هذه المواجهة، مدعومين بأنصارهم اللذين تنقلوا بأعداد غفيرة، وكلهم أمل في بلوغ نصف نهائي “الكان”.

وستجرى هذه المواجهة بين المنتخب الجزائري، ومنتخب كوت ديفوار، بملعب “السويس”، انطلاقا من الاعة الـ(17:00)، بتوقيت الجزائر.