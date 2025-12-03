“الخضر” بـ 10 لاعبين يصمدون في افتتاح كأس العرب

حصد المنتخب الوطني الرديف، مساء اليوم الأربعاء، نقطة بطعم الفوز، أمام السودان، في افتتاح لقاءات المجموعة الرابعة لمنافسة بطولة كأس العرب قطر 2025.

وتعتبر النقطة جد ايجابية بالنسبة لأشبال مجيد بوقرة، في مستهل رحلة الدفاع عن اللقب، لاسيما وأنهم لعبوا شوطا كاملا منقوصين عدديا.

وشهدت المرحلة الأولى سيطرة كلية للعناصر الوطنية، التي تفننت في تضييع فرصا سهلة أمام المرمى. بداية من رأسية بن دبكة، في الدقيقة الـ 9، وتسديدة بولبينة في الدقيقة الـ 24.

بينما كانت أخطر فرصة بأقدام بركان، في الدقيقة الـ 25، إلا أن حارس منتخب السودان. كان في المكان المناسب، وحرم “الخضر” من تسجيل هدف السبق.

وفي الأنفاس الأخيرة من المرحلة الأولى، أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء، في وجه آدم وناس، كانت الثانية له، ليطرد بـ”الحمراء” ويترك رفقاءه يكملون 45 دقيقة كاملة بـ 10 لاعبين.

وبعد طرد وناس، قلب الفريق السوداني، الموازين إلى صالحه وسيطر على معظم مجريات المرحلة الثانية. إلا أن كل حملاته الهجومية اصطدمت بصلابة دفاع “الخضر” وتألق الحارس فريد شعال.

وحاول المدرب مجيد بوقرة، تعويض النقص العددي، من خلال إشراك أصحاب الخبرة في صورة يوسف عطال واسلام سليماني، وأمير سعيود. غير أن التغييرات لم تأت بالجديد، وتنتهي قمة “المحاربين” و”صقور الجديان” كما بدأت.