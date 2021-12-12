“الخضر” بلا أنصار في نصف النهائي!

بسبب الشروع في بيعها قبل تأهل الجزائر بـ 24 ساعة

وجّهت الجالية المقيمة في قطر، رسالة مفتوحة إلى السلطات الجزائرية، قصد التدخل لأجل تمكينهم من تذاكر المباراة نصف النهائية من بطولة كأس العرب، التي تجمع المنتخب الوطني ضدّ قطر، البلد المنظم للدورة، الذي استحوذت جماهيره مبكرا على جميع التذاكر التي طرحت للبيع من أول الساعات.

ولم تعثر الجماهير الجزائرية على أثر لتذاكر مباراة الدور نصف نهائي من “مونديال العرب”، سواء على موقع “الأنترنت” أو على مستوى منافذ البيع، بعدما استحوذت الجماهير القطرية على غالبيها، مستغلين طرحها مباشرة بعد تأهل منتخب بلادهم، الذي لعب قبل “الخضر” بـ 24 ساعة.

وجاء في رسالة الجماهير الجزائرية المقيمة في قطر، والتي تم نشرها عبر مواقع التواصل، أنه بحكم خبرتها في المباريات السابقة لهذه الدورة، تعرف بأن هناك رصيدا من التذاكر تبقيه لجنة التنظيم معلقا، لا يتم الإفراج عنه إلا في الساعات الأخيرة، وعلى هذا الأساس، تدعو الجهات الرسمية، إلى التدخل من أجل حجزه، حتى لا تجد تشكيلة بوڤرة نفسها أمام مدرجات “عنابية” بأكملها يوم الخميس.

كما طمأنت بأنها على استعداد لدفع ثمن تذاكر المباراة نصف النهائية من حرّ مالها، ولن تنتظر أي مساعدة من السلطات الجزائرية، فقط تدخلها ديبلوماسيا وحجز ما تبقى من تذاكر، مقدرين عددهم الإجمالي بحوالي 5 آلاف مشجع على أقصى تقدير.

وفي حال تمت الموافقة على طلب تخصيص النسبة المعلقة من التذاكر للجزائريين، تدعو الجالية ممثل السلك الديبلوماسي في قطر، إلى مخاطبة لجنة التنظيم، قصد حجز مكان خاص بهم على مستوى مدرجات الملعب وعدم تشتيتهم في مقاعد متفرقة.

وفي الأخير، طمأنت بأن لجنة تنظيم الخاصة بهذه البطولة، ودودة جدا ومتعاونة لأقصى الحدود، يكفي فقط مخاطبتها من جهة رسمية، حتى تأخذ الطلب بعين الاعتبار، مثلما حصل في مباراة المغرب، وتم اقتسام المدرجات على شطرين وسط أجواء غاية في الإبهار.