“الخضر” بوجوه جديدة أمام “إيران”!!

يتجه الناخب الوطني، رابح ماجر لتغيير خُطته خلال الودية القادمة التي تنتظر أشباله أمام “إيران” يوم الثلاثاء على الأراضي النمساوية.

وترك الرجل الأول في “الخضر” الإنطباع بتطبيق خيارات جديدة عند وقوفه أمام “كارلوس كيروش” خلال تصريحاته الأخيرة لوكالة الأنباء الجزائرية.

وقال :”لكي آخذ فكرة عن إيران سأقوم بمُتابعة وديتها أمام تونس (فوز نسور قرطاج بهدف دون رد)”.

ليُضيف :”من جهتي لايمكنني تأكيد أو نفي إعتمادي على نفس الخُطة ونفس اللاعبين أمام إيران”.

ولمح خريج مدرسة النصرية بإجراء تعديلات لأن المُنافس “منتخب آسيوي” وطريقة لعبه مُغايرة لتانزانيا “الإفريقية”.

وسيكون ماجر مُجبرا على الإعتماد على أسماء جديدة، لإفتقاده خدمات بن طالب وبراهيمي للإصابة وبن ناصر الذي سُرح لفريقه.