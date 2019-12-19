الخضر ثاني أفضل منتخب في العالم سنة 2019

حل المنتخب الوطني الجزائري في المركز ال35 لترتيب الفيفا الخاص بشهر ديسمبر لأفضل المنتخبات في العالم الصادر اليوم الخميس.

أشبال الناخب الوطني “جمال بلماضي” تسلقوا ترتيب الفيفا بسرعة كبيرة في السنة الجارية.

زملاء القائد “رياض محرز” جمعوا 135 نقطة كثاني أكثر منتخب يجمع النقاط خلال سنة 2019 في ترتيب الفيفا.

وذلك بعد المنتخب القطري الذي جمع 138 نقطة ليحتل صدارة أكثر المنتخبات جمعا للنقاط خلال سنة 2019.

حيث كان الخضر يحوزون على 1347 نقطة خلال شهر ديسمبر 2018 ليصلوا الى 1482 خلال ترتيب الفيفا لشهر ديسمبر 2019.