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الرياضة

الخضر ثاني أفضل هجوم في دور المجموعات من كأس العرب

بقلم كريم.تيغرمت
الخضر ثاني أفضل هجوم في دور المجموعات من كأس العرب
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إحتل هجوم المنتخب الوطني للمحليين المركز الثاني، لأفضل خط هجوم في دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2021 الجارية بقطر.

وتقاسم هجوم المنتخب الوطني مركزه الثاني، رفقة منتخب مصر، برصيد 7 أهداف لكل منها، بعد منتخب المغرب برصيد 9 أهداف.

كما تواجد مهاجم الخضر، بغداد بونجاح، في المركز الثاني لأحسن هداف في دور المجموعات، برصيد هدفين، رفقة العديد من المهاجمين.

يذكر أن المنتخب الوطني، سجل في دور المجموعات، رباعية أمام السودان، وهدفين ضد منتخب لبنان، بالإضافة لهدف واحد أمام مصر

رابط دائم : https://nhar.tv/UF7iN
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