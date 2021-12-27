الخضر خامس أغلى المنتخبات المشاركة في الكان

كشفت تقارير صُحفية عن القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021، أين تم تصنيف الخضر في المركز الخامس.

وحسب موقع “تراسفر ماركت” المختص في الأرقام والإحصائيات، يحتل المنتخب الوطني المركز الخامس، بقيمة تسويقية بلغت 197.85 مليون أورو.

كما تواجد منتخب السنغال في المركز الأول بقيمة 344.90 مليون أورو، وكوت ديفوار في المركز الثاني بـ312.23 مليون أورو.

وعاد المركز الثالث لأغلى المنتخبات الإفريقية المشاركة في “كان” الكاميرون، لمنتخب نيجيريا بقيمة 276.55 مليون أورو.