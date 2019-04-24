الخضر خامس أغلى المنتخبات في “كان” 2019

تواجد المنتخب الجزائري في المركز الخامس، ضمن قائمة أغلى المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019، المقررة بمصر.

وحسب موقع “ترانسفار ماركت” المختص في الإحصائيات، يحتل المنتخب الجزائري، المركز الخامس كأغلى منتخب، بقيمة 141.5 مليون أورو.

وكشف ذات المصدر القيمة السوقية لبعض نجوم الخضر، على غرار محرز(60مليون أورو)، ماندي(14 مليون أورو)، بن ناصر، وأوناس(10 مليون أورو).

واستثنى هذا الإحصاء، غولام(25 مليون أورو)، براهيمي(26 مليون أورو)، بن طالب(20 مليون أورو)، سليماني(10 مليون أورو)، بلفوضيل(7 مليون أورو)، لعدم تواجدهم في القائمة الأخيرة لبلماضي.

وجاء الترتيب الكامل للمنتخبات الإفريقية المشاركة في كان 2019، حسب قيمتهم السوقية، على النحو التالي:

السنغال: 343.5 مليون أورو

كوت ديفوار: 270.95 مليون أورو

مصر: 184 مليون أورو

غانا: 142.70 مليون أورو

الجزائر: 141.5 مليون أورو

نيجيريا: 135.25 مليون أورو

المغرب: 129.6 مليون أورو

الكاميرون: 11.6 مليون أورو

مالي: 92.5 مليون أورو

الكونغو: 66.45 مليون أورو

تونس: 42.1 مليون أورو

غينيا: 36.7 مليون أورو

جنوب إفريقيا: 33.63 مليون أورو

كينيا: 27.93 مليون أورو

زيمبابوي: 21.05 مليون أورو

أونغولا: 18.15 مليون أورو

البينين: 17 مليون أورو

غينيا بيساو: 13.75 مليون أورو

مدغشقر: 10.43 مليون أورو

تانزانيا: 10.1 مليون أورو

بورندي: 9.5 مليون أورو

أوغندا: 4.23 مليون أورو

ناميبيا: 3.5 مليون أورو

موريتانيا: 3.25 مليون أورو