باشر مسؤولو الفاف، التحضير لتنقل بعثة الخضر إلى هولندا استعدادا للمواجهة الودية الثانية التي ستجمعهم بمنتخب المكسيك.

وكشف مسؤول الإعلام لدى الفاف، صالح باي عبود، للإذاعة الوطينة، أن الخضر، سيتنقلون إلى هولندا في طائرة خاصة، تحسبا لمواجهة المكسيك.

وكشف موقع الفاف، عن تنقل كل من مدير المنتخب الوطني براهيم بلياسين، رفقة مسؤول البروتوكول فوزي بن عبد الله، إلى هولندا، تحضيرا لاستقبال الخضر.

وحسب ذات المصدر، من المنتظر أن يكون السفيرالجزائري بهولندا لوناس ماغرامان، في استقبال الوفد الجزائري.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيشد الرحال إلى هولندا يوم غد السبت، على الساعة (12:30)، استعدادا لودية المكسيك.