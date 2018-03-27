“الخضر” طبعة ماجر أمام إمتحان حقيقي!!

يُلاقي المنتخب الوطني عصر اليوم الثلاثاء وبصفة ودية نظيره الإيراني في إختبار حقيقي لـ”الخضر” أمام مُنافس مُتأهل لكأس العالم 2018.

ويُصر، رابح ماجر على ضرورة الفوز، وإعتبره “أولوية” وهو ماتجلى في “الخطاب الحماسي” الذي ألقاه على عناصره عند وصولهم للنمسا.

وسيعتمد الطاقم الفني على نفس التعداد الذي واجه “تانزانيا” نهاية الأسبوع، مع تعديل بسيط بدخول شافعي مكان بن طالب المُصاب.

وينتظر الجميع رؤية مُستوى مُحاربي الصحراء أمام “مُنافس مُحترم” بعد تجاربهم السهلة جدا أمام كل من إفريقيا الوسطى وتانزانيا.