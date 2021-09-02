الخضر عازمون على افتتاح مشوارهم نحو المونديال بفوز على جيبوتي

يدخل المنتخب الوطني سهرة اليوم الخميس، غمار تصفيات مونديال قطر 2022، بمواجه منتخب جيبوتي بملعب “مصطفى تشاكر”.

وتدخل هذه المواجه المقررة سهر اليوم انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العام 2022 بقطر.

ويطمح رفقاء القائد رياض محرز، لحصد أول ثلاثة نقاط لهم ضمن هذه التصفيات، من خلال تحقيق الفوز أمام جيبوتي.

يذكر أن المنتخب الجزائري، يحمل الرقم القياسي الإفريقي، ببلوغه 27 مباراة على التوالي دون هزيمة، وهو الرقم الذي يسعى الخضر لتعزيزه اليوم، من خلال الإطاحة بجيبوتي.