الخضر عازمون على مواصلة الانتصارات

يخوض سهرة اليوم الخميس، المنتخب الوطني مباراة ودية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية من أجل التحضير للتحديات المقبلة ومواصلة الانتصارات.

هذا وسيقوم الناخب الوطني “جمال بلماضي” ببعض التغييرات عن التشكيلة الأساسية حسب ما يراه مناسبا مثلما صرح في الندوة الصحفية.

كما أكد “بلماضي” أنه سيمنح الفرصة الكاملة لبعض اللاعبين من أجل التأكيد على أحقيتهم بهذا الاستدعاء وتمثيل المنتخب.

في نفس السياق، لن يكون المنتخب الكونغولي لقمة سائغة للخضر بل سيلعب هو الآخر للإطاحة ببطل إفريقيا.

هذا وستلعب المباراة اليوم الخميس بداية من 20:45 على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.