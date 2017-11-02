أكد “خيسوس كاناداس” مساعد الناخب الوطني السابق”ألكاراز” أنه سيشرف على تربص الخضر المقبل رغم فسخ المدرب الإسباني مع الفاف

ونشر خيسوس كاناداس الذي كان مكلفا بمعاينة المنافسين والقيام بتحليل الفيديو، صورة على موقعه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”

وظهر كاناداس في الصورة مع لاعب إتحاد العاصمة عبد الرؤوف بن غيث ونشر تغريدة مرفقة بالصورة قال فيها:

“أنا جاهز للعودة مجددا إلى فريقي تحسبا للتربص القادم، “انطلقوا أيها الخضر”

وكانت الفاف قد فسخت عقد المدرب لوكاس ألكاراز مع دفع كل مستحقاته المالية من شهر نوفمبر إلى غاية جويلية 2019

إلا أن تغريدة مساعد ألكاراز على تويتر تفتح أبواب التأويلات بأن الفاف لم تفسخ عقد ألكاراز بصفة رسمية.

ومن المنتظر أن يقع الإتحاد الجزائري لكرة القدم في فضيحة مدوية قبل مواجهة نيجيريا التي قد تلعب بطاقمين فنيين.

ويرتبط المساعدان خيسوس وميغال بعقد مع الفاف لمدة سنتين مقابل أجرة تقدر بـ 5000 أورو شهريا لكل واحد منهما