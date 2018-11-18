الخضر على بعد 90 دقيقة من التأهل الرسمي لكان الكاميرون 2019

يحتضن الملعب البلدي للعاصمة الطوغولية لومي مباراة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بين المنتخب الجزائري ونظيره الطوغولي.

وسيكون المنتخب الوطني أمام 90 دقيقة من أجل التأهل لكان الكاميرون 2019 في حال العودة بنقطة التعادل على الأقل بما أن المنتخب الوطني يحتل صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط.

وستكون مهمة الناخب الوطني صعبة في مباراة اليوم بالنظر إلى نوعية أرضية الميدان التي ستحتضن المباراة، والمكونة من العشب الإصطناعي الذي لم يتعود عليه لاعبوا المنتخب الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية.

وأجرى بلماضي عدة تغييرات على قائمة المنتخب الوطني المعنية بهذه المواجهة بإستبعاد كل من قديورة، بن طالب، بلفوضيل، ورشيد غزال، فيما وجه الدعوة ليوسف بلايلي، أسامة شيتة، وعبد الرحمان مزيان.