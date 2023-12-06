الخضر على موعد إجراء مباريات ودية قبل تربص 25 ديسبمر القادم

كشف المكلف بالإعلام لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم صالح باي عبود عن إستعدادا الخضر لإجراء مباريات ودية قبل التربص المقبل.

وقال صالح باي عبود في تصريح للتلفزيون العمومي لحصة “أخبار الرياضة” اليوم الأربعاء “الفاف تعمل على وضع البرنامج الخاص للإنطلاق في الاستعدادات الجدية لكان كوت ديفوار”.

وأضاف صالح باي عبود ” بصراحة، لحد اللحظة، لم تضبط جميع الأمور لكن أؤكد أن الخضر سيشرعون في التربص الخالص في 25 ديسمبر الحالي”.

كما أردف المكلف بالإعلام “لا أستطيع الكلام حاليا، أو الكشف عن مكان إجراء التربص القادم و المباريات التي سيلعبها الخضر قبل الشروع في سباق كأس أمم إفريقيا”.

وختم عبود “أؤكد فقط أن هناك إتصالات عديدة مع منتخبات للمواجهة معهم وديا”.

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