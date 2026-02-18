“الخضر” على موعد مع وديتين قويتين في تورينو شهر مارس

يستعد المنتخب الوطني الجزائري لخوض اختبارين وديين مهمين خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس المقبل، تحضيرا لنهائيات كأس العالم 2026.

كشف موقع “winwin” أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم برمج مباراتين وديتين للمنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس المقبل. حيث سيواجه “الخضر” منتخب غواتيمالا يوم 27 مارس، قبل أن يلاقي منتخب أوروغواي يوم 31 من الشهر ذاته، في مواجهتين ستُقامان بمدينة تورينو الإيطالية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن مباراة غواتيمالا ستُجرى إما على ملعب “أليانز ستاديوم” معقل نادي يوفنتوس، أو على الملعب الأولمبي الكبير الخاص بنادي تورينو، في انتظار التأكيد الرسمي. أما مواجهة أوروغواي فستقام بملعب “أليانز ستاديوم”.

وتندرج هاتان المواجهتان ضمن برنامج التحضيرات لكأس العالم 2026، على أن يكشف الاتحاد الجزائري قريبًا عن كل التفاصيل المتعلقة بالمباراتين.