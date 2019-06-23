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الخضر في أول إمتحان وأمام كينيا الخدمة تبان

الرياضة
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الخضر في أول إمتحان وأمام كينيا الخدمة تبان
بقلم كريم.تيغرمت

يفتتح المنتخب الوطني الجزائري، سهرة اليوم الأحد، مشواره في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، بمواجه كينيا، بداية من الساعة التاسعة.

ويسعى أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، لدخول هذه المنافسة بقوة، بحصد أول ثلاثة نقاط، في أول خرجة لهم في هذه “الكان”.

ويدرك زملاء القائد رياض محرز، أهمية الفوز بهذه المباراة، التي من شأنها رفع معنوياتهم، قبل الجولتين المقبلتين أمام كل من السنغال، وتنزانيا.

وفي المقابل، يطمح منتخب كينيا، لصنع المفاجأة، من خلال الإطاحة بمحاربي الصحراء، وتحقيق انطلاقة مثالية، معتمدين في ذلك على نجمهم فيكتور وانياما.


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