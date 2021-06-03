الخضر في إختبار ودي أمام موريتانيا وبلماضي يبحث عن 25 مباراة دون هزيمة

يحتضن ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة أمسية اليوم الخميس مباراة ودية بين المنتخب الجزائري أمام نظيره الموريتاني بداية من الساعة الـ20:45 في إطار الإستعدادات الودية التي سيلعبها أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي تحسبا للإستحقاقات المقبلة.

ويخوض رفقاء المهاجم بغداد بونجاح ثلاث مباريات ودية خلال شهر جوان الجاري، امام كل من منتخبات موريتانيا، تونس ومالي، وتدخل هذه المباريات ضمن البرنامج التحضيري لـ”الخضر” تحسبا للدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، علما أنه تم تأجيل المقابلات التصفوية من جوان إلى سبتمبر المقبل بسبب جائحة كورونا.

ويدشن أبطال إفريقيا التصفيات داخل الديار أمام جيبوتي قبل التنقل الى واغادوغو لملاقاة بوركينافاسو، قبل استقبال النيجر، ضمن لقاءات المجموعة الأولى.

ويخوض الفريق الوطني مبارياته التصفوية المتبقية شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، أما مباريات السد فقد تمت برمجتها في مارس 2022.

ويأتي اختيار هذه المواجهات التحضيرية، بعد اتفاق بين الناخب الوطني جمال بلماضي ورئيس الاتحادية (الفاف) عمارة شرف الدين، عقب قرار لجنة الطوارئ التابعة للكنفيدرالية الافريقية (كاف) بعد التشاور مع الفيفا، بتأجيل انطلاق الدور الثاني التصفوي بسبب جائحة كورونا.