الخضر في إمتحان حقيقي أمام جنوب إفريقيا

يواجه المنتخب الوطني، سهرة اليوم الثلاثاء، منتحب جنوب افريقيا، في إطار دورة “فيفا” الودية التي تحتضنها الجزائر، من 21 لغاية 26 مارس الجاري.

وسيحتضن ملعب “نيلسون مانديلا”، المواجهة الودية بين المنتخبان بداية من الساعة العاشرة ليلاً، واللقاء سيكون منقولا على المباشر عبر قناة التفلزيون العمومي “القناة السادسة”.

وستكون هذه المواجهة فرصة جديدة للناخب الوطني بيتكوفيتش، لاكتشاف تعداد الخضر الحالي، وإعادة بناء وتطوير المنتخب.

للتذكير، فاز منتخب بوليفيا أمام منافسه منتخب أندورا، أمس الإثنين، بنتيجة هدف دون مقابل في إطار فعاليات دورة “فيفا” الودية.