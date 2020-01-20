الخضر في المجموعة الثالثة للبطولة العربية للمنتخبات

الرياضة
  • -
  • 0
الخضر في المجموعة الثالثة للبطولة العربية للمنتخبات
بقلم كريم.تيغرمت

تعرف المنتخب الوطني لكرة القدم (أقل من 20 عاما)، اليوم الإثنين، على منافسيه في البطولة العربية للمنتخاب.

ووضعت القرعة، التي جرت اليوم الإثنين، بالسعودية، شبان الخضر في المجموعة الثالثة، من البطولة العربية للأندية (أقل من 20 عاما).

وسيواجه شبان الخضر، في هذه المجموعة ثلاثة منتخبات عربية، ويتعلق الأمر بكل من، مصر، فلسطين، السعودية.

يذكر أن البطولة العربية للمنتخبات العربية لأقل من 20 عاما، ستجرى بالسعودية، في الفترة ما بين 26 فيفري إلى 5 مارس 2020.

وجاءت نتائج هذه القرعة كاملة على النحو التالي:


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=759690

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com