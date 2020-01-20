الخضر في المجموعة الثالثة للبطولة العربية للمنتخبات

تعرف المنتخب الوطني لكرة القدم (أقل من 20 عاما)، اليوم الإثنين، على منافسيه في البطولة العربية للمنتخاب.

ووضعت القرعة، التي جرت اليوم الإثنين، بالسعودية، شبان الخضر في المجموعة الثالثة، من البطولة العربية للأندية (أقل من 20 عاما).

وسيواجه شبان الخضر، في هذه المجموعة ثلاثة منتخبات عربية، ويتعلق الأمر بكل من، مصر، فلسطين، السعودية.

يذكر أن البطولة العربية للمنتخبات العربية لأقل من 20 عاما، ستجرى بالسعودية، في الفترة ما بين 26 فيفري إلى 5 مارس 2020.

وجاءت نتائج هذه القرعة كاملة على النحو التالي: