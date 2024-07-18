واصل المنتخب الوطني الجزائري، تراجعه في التصنيف الفيفا للمنتخبات، وتراجع للمركز 46 عالميا، في ترتيب شهر جويلية.

وحسب التحديث الصادر اليوم الخميس، على موقع الفيفا، بخصوص ترتيب المنتخبات لشهر جويلية، فقد تراجع الخضر بمركزين، بعد ان سبق وأن خسر رفقاء، بن ناصر، مركزا واحد، خلال ترتيب شهر جوان الفارط.

وجاء الخضر في المركز 46 عالميا برصيد 1474,13 نقطة.

واحتل الخضر، المركز السابع إفريقيا، بعد منتخبات: المغرب( 14 عالميا) ، السنغال( 19 عالميا) ، مصر(36 عالميا) ، الكوت ديفوار (38 عالميا) ، نيجيريا ( 39 عالميا) ، تونس( 41 عالميا).

أما عربيا، فقط احتل الخضر المركز الخامس عربيا بعد منتخبات: المغرب، قطر، مصر، تونس.

للإشارة، لم يخسر المنتخب الوطني الجزائري أي نقطة مقارنة بتصنيف شهر جوان، بل تأثر في الترتيب بسبب بطولتي كأس أمام أوروبا وكوبا أمريكا.