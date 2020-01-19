الخضر في الوعاء الأول لسحب قرعة تصفيات مونديال 2022

الرياضة
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الخضر في الوعاء الأول لسحب قرعة تصفيات مونديال 2022
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تصنيف المنتخبات الإفريقية، خلال سحب قرعة تصفيات مونديال 2022 بقطر، المقرر يوم الثلاثاء المقبل بمصر.

وحسب ما نشره الحساب الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تم توزيع المنتخبات الإفريقية، على أربعة مجموعات، تضم كل مجموعة 10 منتخبات.

وتواجد المنتخب الوطني ضمن الوعاء الأول، إلى جانب تسعة منتخبات إفريقية أخرى، ويتعلق الأمر بكل من.

السنغال، تونس، نيجيريا، المغرب، غانا، مصر، الكاميرون، مالي، الكونغو الديمقراطية.

وتم توزيع المنتخبات المتبقية على النحو التالي:


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