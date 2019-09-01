الخضر في “دار الشرع” هذا الخميس!

أعلنت الفاف بأن الخضر سيلعبون في المُركب الأولمبي 5 جويلية، لأول مرة منذ وصول جمال بلماضي للعارضة الفنية للمنتخب الوطني.

وأوضح الإتحاد الجزائري بأن مُحاربي الصحراء سيظهرون في “دار الشرع”، في حالة ترسيم مواجهة ودية في الخامس من الشهر الجاري.

وكانت هيئة خير الدين زطشي في مُفاوضات من أجل مُلاقاة غانا في التاريخ السالف ذكره، ولكنها لم تُثمر لحد الساعة.

يُذكر بأن آخر ظهور لمُحاربي الصحراء في العاصمة يعود لفترة رابح ماجر، والهزيمة بثلاثية أمام جزر الرأس الأخضر، جوان 2018.

رسّم القائمون على مبنى دالي براهيم في نفس الوقت، ودية زملاء رياض محرز أمام البنين في 9 سبتمبر الجاري.

وستُقام هذه المُباراة على مُستوى ملعب الشهيد مُصطفى تشاكر بالبليدة.