الخضر في مجموعة الموت بكأس إفريقيا لكرة اليد 2018

الرياضة
  • -
  • 0
الخضر في مجموعة الموت بكأس إفريقيا لكرة اليد 2018
بقلم كريم.تيغرمت

أسفرت قرعة أمم إفريقيا لكرة اليد 2018، المقررة بالغابون، عن تواجد المنتخب الجزائري ضمن أصعب المجموعات (المجموعة الأولى).

وسيواجه أكابر المنتخب الجزائري لكرة اليد رجال في هذه المجموعة، كل من منتخبات، تونس، الغابون (البلد المنظم)، الكونغو والكاميرون.

وتضم المجموعة الثانية التي أسفرت عنها ذات القرعة، منتخب مصر (حامل اللقب)، المغرب، الكونغو الديمقراطية، نيجيريا وأنغولا.

ومن المقرر إجراء هذه البطولة في طبعتها الـ23 بمدينة ليبروفيل الغابونية، في الفترة الممتدة من 16 إلى 28 جانفي 2018.

للذكر ، أحتل الخضر المركز الرابع في الطبعة الماضية (2016)، من البطولة الإفريقية التي احتضنتها مصر.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital