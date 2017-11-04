أسفرت قرعة أمم إفريقيا لكرة اليد 2018، المقررة بالغابون، عن تواجد المنتخب الجزائري ضمن أصعب المجموعات (المجموعة الأولى).

وسيواجه أكابر المنتخب الجزائري لكرة اليد رجال في هذه المجموعة، كل من منتخبات، تونس، الغابون (البلد المنظم)، الكونغو والكاميرون.

وتضم المجموعة الثانية التي أسفرت عنها ذات القرعة، منتخب مصر (حامل اللقب)، المغرب، الكونغو الديمقراطية، نيجيريا وأنغولا.

ومن المقرر إجراء هذه البطولة في طبعتها الـ23 بمدينة ليبروفيل الغابونية، في الفترة الممتدة من 16 إلى 28 جانفي 2018.

للذكر ، أحتل الخضر المركز الرابع في الطبعة الماضية (2016)، من البطولة الإفريقية التي احتضنتها مصر.