“الخضر” في مهمة تأكيد الجاهزية قبل المونديال

يستعد المنتخب الوطني، لخوض آخر اختبار ودي له قبل دخول غمار نهائيات كأس العالم “مونديال” 2026، عندما يواجه بوليفيا، اليوم الأربعاء عند الساعة 19:00 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (01:00 صباحا من يوم غدٍ الخميس بتوقيت الجزائر).

وتكتسي مواجهة بوليفيا، أهمية كبيرة للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. تحسبا لضبط معالم التشكيلة الأساسية، التي سيعتمد عليها في مواجهة حامل اللقب الأرجنتين. يوم الـ 17 جوان الجاري، في افتتاح مشوار “الخضر” في المونديال.

ويدخل رفقاء القائد رياض محرز، ودية اليوم من أجل تحقيق الفوز وتأكيد جاهزيتهم للمحفل العالمي. بعد الانتصار الرائع الذي حققوه، وديا، الأربعاء الفارط أمام هولندا، بمدينة روتردام.

وتعد هذه المواجهة معيارية إلى حدّ بعيد، أمام منافس يعتمد على أسلوب لعب قريب في بعض ملامحه من المنتخبات اللاتينية، ما يمنح الطاقم الفني معطيات إضافية قبل الصدام المرتقب أمام الأرجنتين.

وعلى الرغم من أن بوليفيا، فشلت في اقتطاع تأشيرة المشاركة في المونديال. بعد الهزيمة في مباراة الملحق أمام العراق، إلا أن مواجهتها تبقى اختبارا حقيقيا لرفقاء الحارس لوكا زيدان.

ومن الناحية الفنية، ستستفيد التشكيلة الوطنية، من عودة الثنائي هشام بوداوي. ورامي بن سبعيني، بعد غيابه عن ودية هولندا، بسبب الإصابة، ما يمنح الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، حلولا إضافية في الدفاع والوسط.

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