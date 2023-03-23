الخضر في مهمة تأكيد الصدارة في مواجهة النيجر

يستقبل المنتخب الوطني، اليوم الخميس، خصمه منتخب النيجر، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وسيحتضن ملعب نيلسون مانديلا ببراقي المواجهة، وذلك بداية من الساعة 22.00 ليلاً، بإدارة طاقم تحكيم سوداني.

بتعيين الحكم السوداني، محمود علي محمود إسماعيل كحكم رئيسي في المواجهة، وبمساعدة الحكم الأول محمد عبد الله إبراهيم.

كما جرى تعيين، الحكم عمر حميد محمد أحمد كحكم ثاني في اللقاء، بالإضافة الحكم الصديق محمد التريف كحكم رابع.

وسيحاول الخضر، تأكيد تصدرهم المجموعة السادسة،بعد الفوزين المُحققين ضد المنتخبين التنزاني والأوغندي.

وستلعب مواجهة الإياب ضد منتخب النيجر، يوم الإثنين المقبل، بملعب حمدي العقربي بتونس، بداية من الساعة 17.00 مساءً.