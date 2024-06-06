الخضر في مهمة تأكيد صدارة المجموعة السابعة وتعبيد الطريق نحو المونديال

يواجه المنتخب الوطني الجزائري، اليوم الخميس، منافسه المنتخب الغيني، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة السابعة، ضمن تصفيات نهائيات كأس العالم 2026.

وسيحتضن ملعب نيلسون مانديلا، هذه المواجهة، بداية من الساعة الثامنة مساء، بإدارة الحكم الغابوني بيير غيسلان أتشو.

وسيحاول رفقاء القائد ياسين براهيمي، في هذه المواجهة، مواصلة بسط سيطرتهم على المجموعة، وتأكيد صدارتهم، بتحقيق فوز جديد، أمام المنتخب الغيني، لرفع رصيدهم للنقطة التاسعة، قبل مواجهة المنتخب الأوغندي، يوم الثلاثاء المقبل، بالعاصمة كامبالا، بداية من الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

يجدر الإشارة، يتصدر المنتخب الوطني الجزائري، مجموعته السابعة في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بعد أن حقق فوزين في الجولتين الأولى والثانية، أمام كل من منتخبي الصومال (3/1) والموزمبيق (2-0). يليه المنتخب البوتسواني، برصيد 3 نقاط.

بعدها سيعود الخضر، لخوض فعاليات الجولتين الخامسة والسادسة، في إطار ذات المنافسة، بمواجهة كل من منتخبي بوتوسوانا والموزمبيق، في مارس 2025.