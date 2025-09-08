“الخضر” في مهمة ثأرية وعينهم على الاقتراب من المونديال

يُجدد المنتخب الوطني مساء اليوم الاثنين. العهد مع التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بمواجهة المضيف منتخب غينيا، برسم الجولة الـ 8.

ويدخل أشبال فلاديمير بيتكوفيتش. المواجهة المقررة بداية من الساعة 17:00. بملعب “محمد الخامس” بالدار البيضاء المغربية. بنية تحقيق الفوز والاقتراب أكثر من بلوغ المحفل العالمي.

كما تعتبر مواجهة غينيا، فرصة لرفقاء القائد رياض محرز. من أجل الثأر رياضيا من الهزيمة المفاجئة أمام ذات المنافس شهر جوان 2024. بنتيجة 1-2. بملعب “نيلسون مانديلا”. وهي الهزيمة الوحيدة لـ “الخضر” في تصفيات المونديال.

ومن الناحية الفنية، يُرتقب أن يجري الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش. جملة من التغييرات مقارنة بالتشكيلة التي فازت الخميس الماضي، على الضيف بوتسوانا.

حيث ينتظر أن يسجل حجام، مشاركته في الرواق الأيسر بعدما أُعفي من اللقاء السابق لأسباب عائلية. مع إمكانية إشراك الثنائي بلايلي وشايبي منذ البداية، بدلا من غويري وعوار.

ويتصدر المنتخب الوطني، قبل 3 جولات عن اختتام مجموعات التصفيات المؤهلة الى المونديال. المجموعة الـ 7 برصيد 18 نقطة. من 6 انتصارات وهزيمة. وعلى بعد 6 نقاط من صاحبا الوصافة مناصفة أوغندا وموزمبيق.