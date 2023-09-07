الخضر في مهمة ختام تصفيات “كان 2023” بالعلامة الكاملة

يواجه المنتخب الوطني، أمسية اليوم الخميس، نظيره التنزاني برسم الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السادسة، من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.

وسيحتضن ملعب 19 ماي 1956 المواجهة بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي، والتي سيتم بثها عبر القناة الأولى للتلفزيون العمومي، وقناة بيين سبور 2 الناطقة بالفرنسية.

وسيكون أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، في مهمة اختتام التصفيات بالعلامة الكاملة، بعد تحقيقهم الفوز في 5 جولات ضد كل من منتخبات النيجر وأوغندا ذهابا وإيابا، وتنزانيا ذهابا.