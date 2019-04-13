الخضر قد يواجهون الفراعنة في هذه الحالة !

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طريق المنتخبات التي ستتأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي ستُقام في القاهرة.

وجاء المنتخب الوطني الجزائري في المجموعة الثالثة رفقة كل من السينغال، تنزانيا وكينيا، وسيكون أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي مجبرين على التأهل على رأس المجموعة، أو في المركز الثاني على الأقل من أجل تجنب مواجهة المنتخب المصري صاحب الأرض والضيافة.

وسيواجه المنتخب المصري في حال تأهله على رأس المجموعة الأولى صاحب أفضل مركز ثالث من المجموعات الثالثة، الرابحة، والخامسة.

وفي حال تأهل المنتخب المصري كوصيف للمجموعة الأولى، سيواجه صاحب المركز الثاني من المجموعة الثالثة التي تضم، السينغال، الجزائر، تنزانيا، وكينيا.