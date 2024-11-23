الخضر لأقل من 17 سنة يختتمون دورة “لوناف” بالتعادل أمام المغرب

إختتم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، اليوم السبت، مشواره في دورة إتحاد شمال إفريقيا “لوناف” المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا لذات الفئة بالتعادل أمام المنتخب المغربي، بهدف لمثله.

في المواجهة التي إحتضنها ملعب البشير بمدينة المحمدية، بالمغرب.

وإختتم أشبال الناخب الوطني، عزيز حسين، المنافسة برصيد أربع نقاط،في المركز الرابع في ترتيب المنافسة، بعد هزيميتين متتاليتين أمام تونس و مصر، وفوز أمام ليبيا وتعادل أمام المغرب.

للإشارة، أقصي الخضر لأقل من 17 و 20 سنة على التوالي، من سباق التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.