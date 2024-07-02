الخضر لأقل من 20 سنة يختتمون تربصهم التحضيري

إختتم المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، اليوم الثلاثاء، تربصه التحضيري تحسبا لخوض منافسة بطولة “لوناف” المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقبلة.

وفقا لما كشفه موقع “الفاف” أمس الإثنين، فإن عناصر الخضر إختتمت تربصها التحضيري، الذي إحتضنه المركز الوطني بسيدي موسى، بالفوز أمام المنتخب السوداني وديا بهدف دون مقابل.

وللإشارة، جرى تربص الخضر لأقل من 20 سنة، في الفترة الممتدة مابين 27 جويلية لغاية اليوم الثلاثاء، وبحضور 28 لاعبا، ينشطون في مختلف الأندية المحلية. وقف من خلاله الناخب الوطني، ياسين مانع، على مستوياتهم لاعبيه تحسبا لقادم الإستحقاقات.