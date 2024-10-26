الخضر لأقل من 20 سنة يواصلون تربصهم التحضيري تحسبا لدورة “لوناف”

يواصل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، تربصه التحضيري تحسبا لخوض منافسات دورة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، اليوم السبت، فقد أجرت عناصر المنتخب الوطني، حصتين تدريبيتين بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وأوضح بيان “الفاف”، ان الحصتين التدريبيتين، تم تخصيصهما للعمل على الجانب التقني والفني، بهدف تعزيز انسجام المجموعة وخلق تنسيق أفضل بين اللاعبين لتحقيق أداء جيد على الميدان.

للإشارة، سبق للمنتخب الوطني، قد أجرى تربصا مغلق الشهر الجاري، ما بين الـ 5 والـ 14. تخللته مباراة ودية مزدوجة أمام منتخب موريتانيا، يومي الـ 9 والـ 13.

كما سيكون الخضر لأقل من 20 سنة، على موعد مع المشاركة في دورة “لوناف” بمصر. ما بين الـ 12 والـ 27 نوفمبر الداخل. وسيدشن منتخب “U20” مشواره بمواجهة تونس، يوم 17 نوفمبر، قبل ملاقاة المغرب يوم الـ 20 من نفس الشهر.

بينما سيلاقي شبان “الخضر” في الجولة الثالثة، البلد المضيف مصر، يوم 23 نوفمبر. على أن يختتموا دورة “لوناف” يوم 26 من الشهر ذاته، بمواجهة منتخب ليبيا.